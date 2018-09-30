تشكيل غرفة أمنية لبسط الأمن في الوشكة وأبوقرين ووادي زمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 12:28 مساء
سيارة شرطة . (الإنترنت)

أعلن مصدر أمني ببلدية وادي زمزم التوصل الى اتفاق بتشكيل غرفة أمنية مشتركة، لبسط الأمن بمناطق الوشكة وأبوقرين ووادي زمزم بالتعاون مع الغرفة المشتركة مصراتة سرت.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس السبت، إن الاتفاق جاء نتيجة اجتماعات متواصلة بين الأجهزة الأمنية، المتمثلة بمراكز شرطة أبوقرين والوشكة ووادي زمزم، والجهات العسكرية بالتعاون مع الغرفة العسكرية المكلفة بتأمين الطريق بين مصراتة وسرت.

وأضاف المصدر أن الغرفة ستباشر عملها اعتبارًا من اليوم الأحد ببلدية وادي زمزم لمتابعة ملف تهريب الوقود، وكوابل الكهرباء المتواصل إلى الجنوب، وأيضًا تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ومتابعة تحركات فلول تنظيم «داعش».

وأشار إلى أن مهمة الغرفة بسط الأمن في المنطقة الممتدة من أبوقرين شمالاً وأبونجيم جنوبًا، ومن أبوقرين غربًا وحتى الوشكة شرقًا.

ويشارك فى بسط الأمن العسكريون الذين يحملون أرقامًا عسكرية، وأفراد الشرطة من ضباط وضباط صف، وزودوا بسيارات وكلفوا بمناوبة يومية ودوريات متواصلة لمتابعة المجرمين.

يشار إلى أن منطقة وادي زمزم تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى عمليات سطو، وسرقات من خارجين عن القانون.

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