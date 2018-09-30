رصد عناصر من «داعش» شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 12:03 مساء
مقاتلون من داعش. (بوابة الوسط)

كشف مدير أمن سرت، العقيد معيوف المعداني، عن رصد عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابى بالطريق الساحلي، بين منطقتي الوادي الأحمر المعروفة بالكيلو متر 90 شرق سرت، وأم القنديل الواقعة بالكيلو متر 110.

وقال المعداني في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن دورية من الشرطة بالتعاون مع قوة تابعة للجيش الليبي أجرت عمليات مسح للمنطقة.

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وأشار إلى فرار عناصر التنظيم من المكان لدى وصول القوة المشتركة إلى الموقع، مؤكدًا أن دوريات تبحث عن الفارين جنوب منطقة التسعين.

وفي أغسطس الماضي، رفعت قوة حماية وتأمين سرت درجة الاستعداد إلى القصوى، بعد رصدها تحركات لعناصر من تنظيم «داعش» بالكيلو 70 جنوب سرت.

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