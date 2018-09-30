«قوة حماية سرت» تنفي تسلم مساعدات أميركية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 11:21 صباحا
مخلفات حرب غير متفجرة. (الإنترنت)

نفت قوة تأمين وحماية سرت تسلم أي دعم أميركي أو دنماركي للمساهمة في عمليات إزالة الألغام بسرت.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية، سالم الأميل، لـ«بوابة الوسط» إن أفراد سرية نزع الألغام يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وفقًا للمتوافر لديهم من إمكانات منذ عامين.

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وأوضح أن السرية لم تتسلم أي معدات من أي دولة أجنبية حتى الآن، رغم مطالبتهم حكومة الوفاق في هذا الشأن، إذ إن مدينة سرت وضواحيها ما زالت بها ألغام ومخلفات حربية.

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