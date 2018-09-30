«الحكم المحلي» تعلن تأجيل ملتقى البلديات إلى الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 10:47 صباحا
المشاركون في ملتقى البلديات في طرابلس مارس الماضي. (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق تأجيل موعد ملتقى عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية واللجان التيسيرية إلى الثلاثاء المقبل بدلاً عن يوم غد الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في رسالة رسمية اليوم الأحد، أن الملتقى سينعقد تحت عنوان «مسار اللامركزية ونقل الاختصاص خطوة نحو استقرار ليبيا» بفندق راديسون ساس بالعاصمة طربلس.

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كان الملتقى الثاني لعمداء البلديات بالعاصمة طرابلس والذي انعقد في مارس الماضي، قد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى القيام «بمهمته التاريخية لتولي زمام الأمور بالبلاد» في حال تعثرت عملية تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وعملية توحيد المؤسسات.

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