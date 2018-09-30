ديوان المحاسبة بالبيضاء يوافق على استيراد كاميرات مراقبة بـ10 ملايين دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 10:30 صباحا
رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبد ربه صالح. (الإنترنت)

وافق رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء، عمر عبد ربه صالح، على إجراءات تعاقد لصالح وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة 10 ملايين دينار ليبي.

وأوضحت الصفحة الرسمية للديوان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الموافقة جاءت بناء على ما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان ومحضر اجتماعها.

وفي فبراير الماضي، أصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تعليمات بتركيب منظومات لكاميرات المراقبة الأمنية بكل مساجد بنغازي على نفقة القوات المسلحة.

وتأتي الاستعانة بكاميرات المراقبة بعد تفجيرات إرهابية استهدفت عددًا من مساجد بنغازي مطلع هذا العام.

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