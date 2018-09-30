مواطنين من بنغازي يطالبون بصيانة جسر مشاة مستشفى الجلاء

جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

حذر عدد من المواطنين بمدينة بنغازي من احتمال سقوط جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري لصيانته.

وقال عدد من سكان المنطقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الجسر به «تصدعات وينذر بكارثة، وهناك تخوف كبير لأنهم يستخدمون الجسر، خصوصًا أن المدراس ستبدأ قريبًا».

وأوضح المواطنيين، أن خلال «استخدامهم للجسر يحدث اهتزاز كبير فيعودون أدراجهم ويقطعون الشارع خوفًا من سقوط جسر المشاة».

وطالب عدد من سكان المنطقة «الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل وإصلاح التصدعات قبل بدء المدراس ودخول فصل الشتاء، ويسقط بسبب الرياح».

جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)