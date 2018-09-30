مواطنين من بنغازي يطالبون بصيانة جسر مشاة مستشفى الجلاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 30 سبتمبر 2018, 01:23 صباحا
جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)

حذر عدد من المواطنين بمدينة بنغازي من احتمال سقوط جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري لصيانته.

وقال عدد من سكان المنطقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الجسر به «تصدعات وينذر بكارثة، وهناك تخوف كبير لأنهم يستخدمون الجسر، خصوصًا أن المدراس ستبدأ قريبًا».

وأوضح المواطنيين، أن خلال «استخدامهم للجسر يحدث اهتزاز كبير فيعودون أدراجهم ويقطعون الشارع خوفًا من سقوط جسر المشاة».

وطالب عدد من  سكان المنطقة «الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل وإصلاح التصدعات قبل بدء المدراس ودخول فصل الشتاء، ويسقط بسبب الرياح».

جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)
جسر المشاة أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. 29 سبتمبر 2018 (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي