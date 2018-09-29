الشركة العامة للخدمات تطلق حملة نظافة شاملة في مدينة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 29 سبتمبر 2018, 10:18 مساء

أعلنت الشركة العامة للخدمات في أجدابيا، السبت، بدء أعمال حملة نظافة شاملة لإزالة القمامة ورفع المخلفات في شوارع وأحياء ومداخل المدينة.

وقال مدير عام الشركة العامة للخدمات بأجدابيا، المهندس محمد الزغيد لـ«بوابة الوسط»، إن حملة النظافة تشمل جميع شوارع ومناطق المدينة والساحات والحدائق العامة للمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة.

وأضاف أن الحملة انتهت من نظافة الشارع المزدوج في حي شعبية أطلس، وشارع أمام سحنون، وشارع إنتلات، وستنتقل إلى شارع الوفاق، وشارع طرابلس الداخلي، وطريق الكوبري من جزيرة الفاتح سابقًا إلى مفترق فندق آمال ليبيا، إلى جزيرة طبرق، بالإضافة تنظيف مداخل ومخارج المدينة.

ووجهت الشركة العامة لخدمات النظافة في أجدابيا نداءً إلى سكان المدينة بضرورة التعاون معها في المحافظة على نظافة شوارعهم، مطالبة إياهم بجمع القمامة في أكياس محكمة الغلق ووضعها في الأمكان المخصصة لها من الساعة السابعة مساءً إلى الرابعة فجرًا حتى يتسنى لعمال الشركة نقلها إلى المكب.

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