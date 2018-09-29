بلدية الجفرة تطالب السائقين بالحذر أثناء القيادة على طريق ودان - أبونجيم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 09:24 مساء

طالب المجلس البلدي الجفرة، السبت، سائقي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق التي تعرضت لانجرافات كبيرة في بعض أجزائها المعبَّدة، خاصة الطريق المؤدي إلى منطقة أبونجيم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول خلال اليومين الماضيين.

وقال المجلس البلدي الجفرة عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ومدير مصلحة الطرق والجسور بالبلدية تفقدا، صباح اليوم، الطريق الرابط بين مدينة ودان وأبونجيم؛ لتفقد الأضرار والانجرافات التي تعرض لها الطريق نتيجة سيول مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين.

وأكد المجلس البلدي الجفرة أنه تواصل مع مدير مصلحة الطرق والجسور من أجل وضع الحلول العملية والعاجلة لصيانة الطريق؛ حفاظًا على سلامة المسافرين وسائقي المركبات الذين يستخدمون الطريق في تنقلاتهم.

ونبه المجلس البلدي الجفرة كافة المواطنين وسائقي المركبات المسافرين على الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة المنطقة الممتدة من 10 كيلو متر بعد البوابة، إلى منطقة أبو نجيم، حيث توجد انجرافات خطيرة في بعض الأماكن.

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