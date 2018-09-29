تخصيص طائرة مروحية لنقل جثامين قتلى اشتباكات الجغبوب إلى الكفرة

خصصت قاعدة جمال عبدالناصر الجوية بطبرق، طائرة مروحية لنقل جثامين القتلى من كتيبة «سبل السلام» إلى مدينة الكفرة الذين قضوا، الجمعة، في مواجهات مع جماعات مسلحة بمنطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب.

وقال مصدر عسكري من قاعدة جمال عبدالناصر الجوية لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن «القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت آمر القاعدة تخصيص طائرة مروحية لنقل الجثامين والجرحى الذين تسمح حالتهم الصحية بالعودة إلى منازلهم بالكفرة».

يذكر أن الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد، أكد مقتل عنصرين من كتيبة «سبل السلام» و6ستة مسلحين من «جماعات تشادية» في اشتباكات عنيفة جرت الجمعة قرب واحة الجغبوب (400 كلم جنوب طبرق).