العثور على رفات جثمانين قرب منطقة الحبري شمال أجدابيا

أعلن قسم البحث الجنائي في أجدابيا، مساء السبت، العثور على رفات جثمانين كانت مدفونة قرب منطقة الحبري (25 كلم شمال أجدابيا).

وقال رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا، النقيب المهندس فتحي السعيطي لـ«بوابة الوسط»، أن مواطنًا أبلغ القسم بوجود مقبرة جماعية شمال مدينة أجدابيا، فتحرك رجال جهاز الأمن الداخلي وأفراد الأمن بقسم النجدة مصحوبين بوكيل النيابة وأعضاء من جمعية «الهلال الأحمر» فرع أجدابيا على الفور إلى المكان المُبلغ عنه.

وأضاف السعيطي، أن المقبرة المبلغ عنها تبين أنها تضم رفات جثتين تدل ملامح صاحبيهما على أن فترة دفنها وصلت إلى عدة سنوات لأن الرفات كانت عبارة عن «هياكل عظمية».

وأشار السعيطي إلى أن الجثمانين جرى انتشالهما وتسليمهما إلى مستشفى الشهيد محمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي عن طريق قسم البحث الجنائي وبحضور أفراد «الهلال الأحمر» بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بهما.