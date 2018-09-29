كلية الطب البشري بطبرق تختتم امتحانات الدور الثاني

اُختُـتمت، اليوم السبت، داخل قسم العيون بمركز طبرق الطبي امتحانات الدور الثاني «السريري» في مادة الجراحة العامة بمختلف فروعها للسنة الخامسة بكلية الطب البشري جامعة طبرق.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز الحاسي لـ«بوابة الوسط»: «إن الامتحانات كانت بإشراف أساتذة وأطباء من كلية الطب البشري جامعة طبرق بمشاركة أطباء زوار من مدن درنة والبيضاء وبنغازي وطرابلس».

ولفت الحاسي إلى أن الطلاب «عددهم 54 طالبًا وطالبة وأن الامتحان كان في مستوى كافة الطلاب».

يذكر أن كلية الطب البشري في طبرق أُلغيت تبعيتها عن جامعة عمر المختار بالبيضاء في ديسمبر العام 2015 م بحيث تكون لها الشخصية الإدارية والمالية المستقلة.