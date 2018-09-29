إعادة الانتخابات البلدية بمركز اقتراع الشعواء في درج

أعادت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت، عملية الانتخابات البلدية بمركز الشعواء في بلدية درج، حيث فتحت محطات الاقتراع أبوابها بالمركز أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة من مساء اليوم، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكان مركز الاقتراح بمنطقة الشعواء في بلدية درج جنوب غرب البلاد تعرض يوم الاقتراع في 15 سبتمبر الجاري لهجوم مجموعة مسلحة سرقت ثلاثة صناديق اقتراع، وفق ما أكده حينها رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج، عبدالكريم الطيب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة من استعادة صناديق الاقتراع التي تمت سرقتها، واستئناف عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البلدي درج. لكن اللجنة المركزية قررت إعادة عملية الاقتراع في المركز بعد وقوع الخرق الأمني الذي هدد سلامة العملية.

اقرأ أيضًا: استعادة صناديق اقتراع لمركز انتخابي في درج بعد سرقتها واستئناف التصويت

وقالت «شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية» المعنية بمراقبة الانتخابات البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» وقتها، إن أحد المراقبين التابعين لها في بلدية درج تعرض خلال الهجوم على مركز الشروق بمنطقة الشعواء للضرب على الوجه «من قبل المخرِّبين» الذين اعتدوا بالسلاح على مقر المركز.

وأضافت الشبكة نقلاً عن غرفة عملياتها في درج أن المهاجمين أخذوا صناديق الاقتراع من المركز الانتخابي وغادروا، لكن «بعد التدخل والمتابعة من الجهات الأمنية بالمدينة تم بسط الأمن»، وأكدت أن «الوضع الآن مستقر لمراقبينا والعاملين بالمراكز الأخرى كافة، وأن العملية الانتخابية مستمرة في كل المراكز الأخرى».

وقال عضو الشبكة امبارك البرغوثي لـ«بوابة الوسط» إن صناديق الاقتراع أُعيدت إلى المركز الانتخابي بعد تدخل الجهات الأمنية بالمدينة، إلا أنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادث.

اقرأ أيضًا: اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في 15 سبتمبر الجاري، أن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي درج بلغت 40% بواقع 1753 مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت 44% ونسبة النساء 34%.