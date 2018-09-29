سلامة: فاجأني سيالة بحديثه عن تحويل البعثة الأممية إلى دعم الأمن والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 05:56 مساء

قال المبعوث الأممي د.غسان سلامة إنه تفاجأ بتصريح وزير الخارجية الليبي محمد سيالة أمام الجمعية العامة، الذي قال فيه إنه يرى «أهمية أن تتحول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة سياسية خاصة إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء البلاد».

وعلق سلامة في تصريحات إلى قناة «الجزيرة»، قبل قليل، قائلاً: «إن البعثة لعبت دورًا محوريًّا في وقف إطلاق النار في الاشتباكات التي دارت بالعاصمة طرابلس، عبر اتفاق الزاوية خلال سبتمبر الجاري، وقد أدى ذلك إلى إنشاء لجنة للترتيبات الأمنية، وهذا يتم من خلال بعثة سياسية بالأساس».

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وأضاف: « قد يكون سيالة قدَّر هذا الدور ويريد منا الاستمرار فيه، وقد يكون راغبًا في أكثر من هذا الدور (السياسي)»، وتابع «سوف أستفهم من رئيس المجلس الرئاسي حول ما إذا كان هناك طلب ليبي بذلك»، مضيفًا أنه في كل الأحوال فإن دور البعثة يقرره مجلس الأمن بالأساس.

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