سلامة: سنبحث إجراء الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات إذا لم يتم الاعتراض على قانون الاستفتاء

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة ستبحث إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور «إذا لم يتم الاعتراض على قانون الاستفتاء» الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب.

وأضاف سلامة خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، السبت، أن البعثة أمضت الشهر الماضي في محاولة وقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة في طرابلس، التي أزهقت عددًا كبيرًا من الأرواح، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تنخرط فيها البعثة الأممية في الملف الأمني بشكل مكثف أثناء هذه الأحداث.

وذكر سلامة أن البعثة عادت للعمل على الملف السياسي وأن هناك عدة قضايا ومبادرات مطروحة لمعالجة الانسداد الحالي تبحث فيها البعثة، مشيرًا إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لبحث الخطوات السياسية المقبلة.

ولفت سلامة إلى أنه أبلغ المجتمعين خلال اللقاءات التي جرت الأيام الماضية، عدم الرغبة في العودة إلى دوامة تونس السابقة إبان اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة التي حاولت العمل لإدخال تعديلات على وثيقة الاتفاق السياسي الحالي.

ونوه سلامة خلال المقابلة إلى أن الكثير من الليبيين لا يريدون بقاء التركيبة السياسية الحالية، لكنهم يتفقون على إجراء عملية التغيير «بالطرق السلمية»، بينما هناك مَن هم من الطبقة السياسية من لا يريدون هذا التغيير.