سلامة: سنبحث إجراء الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات إذا لم يتم الاعتراض على قانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 05:49 مساء

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة ستبحث إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور «إذا لم يتم الاعتراض على قانون الاستفتاء» الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب.

وأضاف سلامة خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، السبت، أن البعثة أمضت الشهر الماضي في محاولة وقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة في طرابلس، التي أزهقت عددًا كبيرًا من الأرواح، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تنخرط فيها البعثة الأممية في الملف الأمني بشكل مكثف أثناء هذه الأحداث.

وذكر سلامة أن البعثة عادت للعمل على الملف السياسي وأن هناك عدة قضايا ومبادرات مطروحة لمعالجة الانسداد الحالي تبحث فيها البعثة، مشيرًا إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لبحث الخطوات السياسية المقبلة.

ولفت سلامة إلى أنه أبلغ المجتمعين خلال اللقاءات التي جرت الأيام الماضية، عدم الرغبة في العودة إلى دوامة تونس السابقة إبان اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة التي حاولت العمل لإدخال تعديلات على وثيقة الاتفاق السياسي الحالي.

ونوه سلامة خلال المقابلة إلى أن الكثير من الليبيين لا يريدون بقاء التركيبة السياسية الحالية، لكنهم يتفقون على إجراء عملية التغيير «بالطرق السلمية»، بينما هناك مَن هم من الطبقة السياسية من لا يريدون هذا التغيير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي