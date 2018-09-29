واينر: أطراف في ليبيا «لا ترغب» في حل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | السبت 29 سبتمبر 2018, 05:13 مساء
المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر (الإنترنت)

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا نجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن بعض الأطراف الليبية لا ترغب في إنجاح الاتفاق ولا في حل الأزمة.

وقال واينر، في حوار مع إذاعة «كيه سي بي إس» الأميركية، «إن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق بالفعل، لكن بعض الليبيين لم يرغبوا في إنجاح هذا الاتفاق، ولم يرغبوا في أن يدخل حيز التنفيذ؛ خوفًا من خسارة السلطة التي حصلوا عليها».

وذكر أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في تدخل أطراف خارجية ودعمها أطرافًا ليبية بعينها ما يؤخر الوصول إلى حل. وقال: «المشكلة هي أن أطرافًا ليبية مختلفة لها رعاة أجانب... وطالما لدينا دول أجنبية مختلفة مستمرة في دعم الأطراف الليبية المتنافسة، سيكون من الصعب تحقيق التسوية».

اقرأ أيضًا: جوناثان واينر: ليبيا بحاجة إلى آلية جديدة في توزيع العائدات المالية لإرساء الاستقرار

واستبعد الدبلوماسي الأميركي نجاح أية جهود للتسوية في ليبيا، سوى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك لأن «أساس أي نهج ليبي في التفاوض يقوم على رفض التنازل أمام الطرف الآخر، فالآخر لا يمكن أن يحصل على أكثر مما يملكه الآن، وهو نهج عادة ما يفشل».

وقال: «لا توجد حكومة فعالة على الإطلاق في ليبيا. فالمصرف المركزي يدفع رواتب لشريحة كبيرة من المواطنين، بينهم عناصر المجموعات المسلحة التي تتنافس فيما بينها. ولذا، بغض النظر عن الطرف الذي تعمل لصالحه، سواء مع الحكومة أو ضد الحكومة، فالجميع يحصل على جزء من المال بطريقة أو بأخرى».

ورأى واينر أنه «لا يوجد أي طرف يحظى بشرعية كاملة على الأرض»، وتابع موضحًا: «حكومة الوفاق الوطني لا تسيطر على أراضٍ في الواقع لكنها الحكومة المعترف بها دوليًّا، وهي تملك الصلاحية فوق الموازنة والوزارات، لكن مجلس النواب لم يعترف بها، وعرقل عملها منذ إنشائها».

وتابع: «القذافي روَّج أن نظامه يقوم على مبدأ حكم الشعب لنفسه عبر اللجان الشعبية، لكن في الحقيقة لا يوجد طرف يتمتع بالشرعية الكاملة على الأرض، ولا يوجد طرف حصل على كامل الشرعية من الآخرين من أجل يكون قادرًا بشكل كامل على إدارة الدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي