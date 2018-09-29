جوناثان واينر: ليبيا بحاجة إلى آلية جديدة في توزيع العائدات المالية لإرساء الاستقرار

المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر (الإنترنت)

أكد المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، أهمية إنشاء آليات جديدة لتوزيع العائدات المالية بين المدن والأقاليم المختلفة في ليبيا لإرساء الاستقرار في البلاد.

وقال واينر، في حوار مع إذاعة «كيه سي بي إس» الأميركية، إن «بعض المجالس المحلية لا تزال تعمل في ليبيا. ويمكن توزيع العائدات المالية بين المدن والمجالس البلدية المختلفة، يتم تقسيمها وفق نصيب الفرد الواحد، وأن تخصص بعض العائدات للأقاليم. ويعتمد ذلك على نظام الرقم القومي».

وتابع: «هذا النظام سيساهم في إرساء الاستقرار في البلاد، وصالح للاستمرار فترة طويلة، وليبيا لديها عائدات كافية من النفط تمكِّنها من تفعيل هذا النظام، لكنه يتغير وفق النظام السياسي القائم».

لكنه قال إن تغيير آلية توزيع الثروة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف، ويتطلب حل تسوية سياسية ووضع دستور جديد، وقال: «لدينا الانتخابات الوطنية، المقررة نهاية العام، سينتج عنها شخصيات منتخبة ديمقراطيًّا من الشعب، عندها يمكن مناقشة تلك القضايا».

وتطرق واينر في حديثه إلى مستوى الإنتاج الحالي من النفط في ليبيا، وقال إن ما ساهم في ذلك هو «الحفاظ على النظام المعمول به في بيع النفط إلى الشركات الدولية، وتحويل العائدات المالية إلى المصرف المركزي، وعدم تمكين أي أفراد خارج مؤسسة النفط من بيع الخام لصالحهم، وهو ما ساعد في إبقاء ليبيا دولة موحدة حتى الآن، وساهم في المحافظة على مستويات الإنتاج قرب المستويات الحالية».

لكنه حذر في الوقت نفسه من سهولة استهداف خطوط نقل الخام من جنوب ليبيا إلى الشمال، وقال: «نفط ليبيا يأتي من الجنوب، وصل موانئ التصدير في شمال البلاد عبر خطوط أنابيب واحدة، من السهل لكثير من المجموعات المسلحة وقف تدفق النفط عبر مهاجمة خطوط الأنابيب».

وقال: «يمكن أن تتحول ليبيا إلى جنة على الأرض بسبب احتياطي النفط لديها، وهو من النوع الخفيف الحلو، الذي يمكن أن يوفر حياة كريمة لجميع الليبيين».