الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 03:42 مساء
جانب من اجتماع الناظوري مع مسؤولي المطار . (الصفحة الرسمية لمركز جمارك المطار)

قال رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري أنه «سيضرب بيد من حديد على كل المخالفين للقانون، ومن يحاول تعطيل حركة العمل بمطار بنينا الدولي».

جاء ذلك خلال إجتماع مع اللجنة المكلفة من  القائد العام المشير خليفة حفتر، وبحضور ممثل مصلحة الجمارك العقيد عمر المسماري معاون رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي، وكافة رؤساء الأجهزة الأمنية و الشركات العاملة بمطار بنينا الدولي، حسب الصفحة الرسمية لمركز جمارك المطار.

وشددالناظوري على ضرورة إعطاء الأولوية لأعضاء الجمارك من ناحية الاختصاصات، وإنهاء حالة الفوضى الحاصلة داخل المطار وكذلك الحد من التجاوزات الأمنية التي يقوم بها بعض الأفراد المكلفين بالعمل في المطار
 

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