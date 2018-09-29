مصدر أمني: عناصر من الغرفة الأمنية المشتركة تتعرض لكمين جنوب سبها

قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن عناصر من الغرفة الأمنية المشتركة بسبها تعرضت إلى كمين ظهر اليوم السبت من قبل عصابات فى منطقة بين الغربيات الصحراوية جنوب سبها. وأشار المصدر نفسه إلى أنه يوجد قتيل وجرحى حتى الآن.