الباهي مستنكرا تحريف تصريحاته: الليبيون إخواننا والعلاقات معهم ليست علاقات سوق»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 03:17 مساء
وزير التجارة التونسي عمر الباهي

أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن صادرات تونس إلى ليبيا في العام الماضي سجلت 970 مليون دينار تونسي، مقابل واردات من ليبيا بقيمة تصل إلى 80 مليون دينار تونسي، جاء ذلك في سياق نفي الوزير لما اعتبره تحريفا من قبل بعض مواقع ووسائل إعلام لتصريح تحدث فيه عن «مشروع تبادل النفط الليبي بالسلع والمنتجات التونسية».

واستنكر الباهي استخدام مصطلح «النفط مقابل الغذاء»، عنوانا لتصريح منسوب إليه، وأعاد موقع محطة شمس الإذاعية بث ما قاله الوزير في كلمته بافتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، التي ظهر منها بوضوح حديثه عن المبادلات التجارية بين البلدين النفط مقابل سلع.

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وفي تصريحه إلى المحطة التونسية، أشار الوزير التونسي إلى حاجة تونس إلى النفط الليبي قائلا: ماقصدته هو أن نستورد النفط من الشقيقة ليببا، مقابل تصدير ما تحتاجه من سلع ومنتجات تونسية، في إطار المصلحة المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما أشار إلى أن ليبيا كانت الشريك التجاري الثاني لتونس قبل 2011، مؤكدا أن « الليبيين إخواننا والعلاقات معهم ليست علاقات سوق»، ومشددا على أهمية العلاقات المميزة بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي.
 

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