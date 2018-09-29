«جنائي البريقة» يضبط 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف وفراس بن علي | السبت 29 سبتمبر 2018, 12:15 مساء
من المواد المضبوطة في البريقة. (بوابة الوسط)

أعلن قسم البحث الجنائي في منطقة البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي عن ضبط أربعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة ومسكرة في بوابة المرور الواقعة في منطقة مرسى البريقة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الهلال النفطي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي البريقة المكلفين في بوابة قسم المرور والتراخيص البريقة تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص ليبيي الجنسية بحوزتهم مواد مخدرة نوع حشيش ومسكرة نوع لوسي. 

وأضاف أنه من خلال التحقيقات تبين أنهم ليبيو الجنسية كانوا قادمين من مدينة سبها باتجاه مدينة بنغازي، مبينًا أن الكمية حوالي 16 طرفا من الأكياس المسكرة بما تسمى لوسي، وخمس قطع من مخدر الحشيش. 

وجرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم في سجن القضائية في مدينة أجدابيا، حسب المصدر.

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