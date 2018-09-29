نصية بعد لقاء سلامة: فرصة كبيرة تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة

النائب عبدالسلام نصية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تحدث رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، عن فرصة تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة، وذلك بعد نحو 48 ساعة من لقاء مع المبعوث الأممي غسان سلامة وفوزي العقاب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة.



وقال في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أمامنا فرصة كبيرة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، و فرض ترتيبات أمنية حقيقية في العاصمة، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور»،

وأضاف «تعاون وإرادة الجميع عامل أساسي لاستغلال هذه الفرصة التي سوف تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة».



كان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التقى الخميس مع نصية وفوزي العقاب ، اللذين كُلفا من طرفي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة.