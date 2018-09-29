الحرس البلدي يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 29 سبتمبر 2018, 11:39 صباحا
مواد غذائية منتهية الصلاحية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، أن دورية الحرس البلدي ضبطت كمية من المواد الغذائية متنوعة منتهية الصلاحية في عدد من المحال التجارية بالمدينة.

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن أعضاء الجهاز تمكنوا من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية منتوعة غير صالحة للاستهلاك البشري في عدد من المحال التجارية في مدينة أجدابيا.

وأشار المصدر، إلى سحب الكمية من المحلات التجارية المخالفة ونقلها إلى مقر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، لافتًا أنه سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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