«مالية الوفاق» تعلن صرف علاوات للمعلمين اعتبارا من أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن مباشرة تنفيذ العلاوات المالية مقابل الحصص الدراسية للمعلمين للعام الدراسي 2017 - 2018 اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في منشور بصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة، أن العلاوات تأتي تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم 950 لسنة 2017 بتقرير علاوة مالية كل حسب مراقبة الخدمات التعليمية التابع لها حسب الكشوف المحالة من وزارة التعليم.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل الاتفاق على حلحلة المشاكل التي تواجه المعلمين، وتسهم في تدني مستوى العطاء لديهم، ومنها منح علاوة الحصة بواقع 12 دينارا لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الثلاث الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

وحسب التصريحات السابقة للوزير، فإن العلاوة ستكون 10 دنانير لبقية سنوات مرحلة التعليم الأساسي، و15 دينارا لمرحلة التعليم الثانوي، وتنفيذ علاوة مدير المدرسة بقيمة 300 دينار، ومساعد المدير بقيمة 200 دينار.