بلدية بنغازي تتقدم بشكوى ضد المدير السابق لجهاز الحدائق والمنتزهات

عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار. (أرشيفية: الإنترنت)

تقدمت بلدية بنغازي ببلاغ رسمي إلى المحامي بمحكمة استئناف بنغازي ضد المدير العام السابق لجهاز تشغيل واستثمار الحدائق والمنتزهات عثمان العمامي.

وطالبت الرسالة، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها بالتحقيق في «تحريض العمامي للعاملين على رفض قرار إعفائه من مهام عمله»، معتبرة أن هذا العمل «مجرم قانونا ومنافٍ للقواعد الإدارية التي تفرض على المواطن المستخدَم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من رؤسائه».

ونبهت البلدية إلى «ما رتبه هذا من إرباك وخسائر لهذا الموقف الحيوي العام وما سيترتب عليه من نفوق الحيوانات الموجودة بالمنتزه، نتيجة هذه التصرفات غير المسؤولة وتعطيل العمل في هذا المرفق الحيوي».