وفد من التبو يبدأ جهود المصالحة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 08:25 صباحا
وزير الداخلية المفوض ووفد التبو. (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)

أكد وفد من قبيلة التبو بالجنوب الليبي أنهم تنادوا من أجل الصلح والمصالحة ورأب الصدع في العاصمة طرابلس لكي يعم الأمن والاستقرار بين الشعب الواحد ونبذا للفرقة وإطفاء فتيل الفتنة والدعوة للمصالحة والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور الوفد بشأن الاشتباكات التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقالت «الداخلية» إن «الوفد ترك همومه ومشاكل الجنوب، وتنادى للصلح بين إخوانهم لتعلو مصلحة الوطن فوق الجميع، وأرادوا إصلاح ذات البين بين الإخوة، وإثبات أن ليبيا وطن واحد وشعب واحد ليظل الوطن قاسما مشتركا أهم من كل الصرعات والولاءات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي