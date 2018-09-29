وفد من التبو يبدأ جهود المصالحة في طرابلس

وزير الداخلية المفوض ووفد التبو. (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)

أكد وفد من قبيلة التبو بالجنوب الليبي أنهم تنادوا من أجل الصلح والمصالحة ورأب الصدع في العاصمة طرابلس لكي يعم الأمن والاستقرار بين الشعب الواحد ونبذا للفرقة وإطفاء فتيل الفتنة والدعوة للمصالحة والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور الوفد بشأن الاشتباكات التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقالت «الداخلية» إن «الوفد ترك همومه ومشاكل الجنوب، وتنادى للصلح بين إخوانهم لتعلو مصلحة الوطن فوق الجميع، وأرادوا إصلاح ذات البين بين الإخوة، وإثبات أن ليبيا وطن واحد وشعب واحد ليظل الوطن قاسما مشتركا أهم من كل الصرعات والولاءات».