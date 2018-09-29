المياه تعود إلى طرابلس بعد انقطاع 24 ساعة

قال مدير منظومة جبل الحساونة والجفارة محمد الحجاجي لـ«بوابة الوسط» الجمعة بأن المياه بدأت تدريجيا تعود للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بعد انقطاع 24 ساعة.

وأضاف: «الماء انقطع المنطقة الغربية بسبب قيام مجموعة مسلحة بمنع الموظفين الاجانب من تشغيل المحطات الكهربائية للأبار المياة بالجنوب وفصل التيار الكهربائي عليها مما تسبب في انقطاع المياه».

وأشار الحجاجي إلى «مطالبات المسلحين بضرورة العدالة في الشبكة الكهربائية وأن الكهرباء ينقطع على الجنوب لساعات طويلة بالمقارنة مع المناطق الاخرى التي ينقطع عليها يوميا ساعات محدودة ولكننا توصلنا الى حل معهم»

و توقف ضخ المياه من حقول أبار مياه الحساونة يوم الاربعاء الماضي مما ترتب عنه انقطاع اعلى مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى.

وأعلن جهاز النهر الصناعي في بيان له بأن مشروع النهر جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين ونطالب الجهات الامنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

و تعتبر منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» المزود الرئيسي للاحتياجات المائية لطرابلس البالغ عدد سكانها مليوني نسمة، وأي عطل يحدث في المسار الجنوبي يؤدي إلى توقف المياه عن كافة المناطق ويبلغ استهلاك العاصمة يوميا بحوالي 540 ألف لتر من الماء يومياً.