ضبط 2500 لتر من الخمور المصنعة محليا بمزرعة غرب سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 10:14 مساء
الخمور المضبوطة داخل مزرعة غرب سرت. (مديرية أمن سرت)

أعلنت مديرية أمن سرت، اليوم الجمعة، أن دوريات تابعة لقسم المرور والنجدة بالتعاون مع مركز شرطة سرت، تمكنت من ضبط حوالي 2500 لتر من الخمور المصنعة محليا والمعدة للبيع بإحدى المزراع الكائنة على بعد 7 كلم غرب المدينة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المزرعة التي ضبطت بها الخمور كانت «معدة لسكن العمالة المصرية» وأكدت أن مداهمة المزرعة جرت بعد «أخذ الإذن من النيابة العامة سرت».

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص، وأن النيابة العامة أمرت بتحريز كمية الخمور المضبوطة والتحفظ عليها بمقر مديرية أمن سرت إلى حين استكمال بقية الإجرات القانونية، منوهة إلى أنه «جاري البحث لضبط المتهمين الرئيسيين في القضية».

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