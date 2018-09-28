مقتل عنصرين من كتيبة «سبل السلام» و6 مسلحين تشاديين في اشتباكات قرب الجغبوب

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 09:14 مساء
آثار الاشتباكات بين كتيبة سبل السلام وعناصر مسلحة قيل إنها تشادية. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد، مقتل عنصرين من كتيبة «سبل السلام» و6 مسلحين من «جماعات تشادية» في اشتباكات عنيفة جرت اليوم الجمعة قرب واحة الجغبوب (400 كلم جنوب طبرق).

وقال بوزيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن 5 أفراد تابعين لكتيبة «سبل السلام» التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية أصيبوا بجروح، فيما قتل كل من عبدالرحيم حوبه الوبار، وجميل خطاب الزوي جراء الاشتباكات.

وأضاف أن كتيبة «سبل السلام» غنمت خلال المواجهات 4 سيارات مسلحة من الجماعات المسلحة التشادية التي قال إنها «كانت تمتهن الخطف والحرابة والقتل بالجنوب الشّرقي خاصة على الطّريق الرّابط بين مدينتي جالو - الكفرة».

وأشار الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية إلى أن الأفرد الجرحى التابعين لكتيبة «سبل السلام» نقلوا لتلقي العلاج في مركز طبرق الطبي ومستشفى الجغبوب.

ونوه بوزيد إلى أن كتيبة «سبل السلام» وعدد من الجهات الأمنية تجري في هذه اللحظات دوريات مكثّفة بالقرب من منطقة الاشتباكات، تحسبًا لأي هجمات من قبل العصابات التي دخلت إلى الحدود الليبية.

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