مصدر عسكري يؤكد مقتل «6 من الجماعات التشادية» في اشتباكات مسلحة جنوب واحة الكفرة
أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 05:44 مساء
الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد يؤكد لـ«بوابة الوسط» مقتل «6 من الجماعات التشادية» في اشتباكات مسلحة بين «كتيبة سبل السّلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية مع مجموعة مسلّحة تابعة للجماعات التشادية» جنوب واحة الكفرة ..
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