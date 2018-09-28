مصدر عسكري يؤكد مقتل «6 من الجماعات التشادية» في اشتباكات مسلحة جنوب واحة الكفرة

الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد يؤكد لـ«بوابة الوسط» مقتل «6 من الجماعات التشادية» في اشتباكات مسلحة بين «كتيبة سبل السّلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية مع مجموعة مسلّحة تابعة للجماعات التشادية» جنوب واحة الكفرة ..