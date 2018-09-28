الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تنهي تدريب 20 موظفًا من القطاع الأمني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 03:58 مساء
الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تنهي تدريب 20 من موظفي الأمن في ليبيا. (صورة من السفارة البريطانية)

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أنها أنهت تدريب 20 عنصرًا ليبيًا من موظفي القطاع الأمني.

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، إن الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تفخر بدعم وتدريب  موظفي القطاع الأمني في ليبيا في بناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة».

ونشرت السفارة البريطانية ، صورة لعدد من المتدربين يحملون شهادات إتمام الدورة التدريبية، متقدمة بالتهنئة إلى «20 موظفًا لإتمام التدريب بنجاح».

وكانت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أعلنت في 14 سبتمبر الماضي، انتهاء تدريب 18 من موظفي القطاع الأمني في ليبيا في بناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة.

الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تنهي تدريب 20 من موظفي الأمن في ليبيا. (صورة من السفارة البريطانية)
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