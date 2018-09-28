عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى طرابلس والمنطقة الوسطى والغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 03:35 مساء
النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة تدفق مياه النهر من جديد، إلى طرابلس والمنطقة الوسطى والغربية، بعد إعادة التيار الكهربائي للمحطة الرئيسية رقم 1 المغذية لحقول الآبار لمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وكان  جهاز النهر الصناعي، قال في بيان صادر عنه، اليوم الخميس إن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة الكهرباء الرئيسية، وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول الآبار، ما ترتب عليه انقطاع المياه اليوم صباحًا عن مدينة طرابلس، وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى.

وأشار إلى أن المسلحين، طالبوا بالعدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية عن مدن الجنوب، مؤكدًا أنه بعد التفاوض مع هذه المجموعة المسلحة أعيد التيار الكهربائي، وجارٍ العمل حالياً على شحن محطات الكهرباء الفرعية بالحقول ثم تشغيل الآبار.

وأوضح أن فصل التيار تسبب في وقف ضخ المياه صباح الخميس إلى مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى، وهي مصراتة وزليتن والخمس، بالإضافة إلى مناطق الشويرف، غريان وترهونة.

وأكد أن موظفي الشركة العامة للكهرباء تواصلوا الخميس مع المجموعات المسلحة، ووصلوا إلى اتفاق بإعادة التيار الكهربائي للمحطة...

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