أميركا وبريطانيا توقعان اتفاقية لمواصلة مشروع إزالة الألغام في سرت

صورة لتوقيع عقد مواصلة مشروع إزالة الألغام في سرت. (السفارة الأميركية في ليبيا)

وقعت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية، اتفاقية مع منظمة العون الدنماركية لمواصلة مشروع إزالة الألغام، في سرت.

وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا دونالد بلوم، في مقطع نشرته السفارة الأميركية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، إن مساعدة أهالي سرت على إعادة البناء بعد سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المنطقة هي أولوية رئيسية للولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن برنج إزالة الألغام يساعد الناس على العودة إلى منازلهم، وإزالة الذخائر غير المتفجرة، ما يساعد على إنعاش الاقتصاد ويسمح للمدينة بإعادة البناء.

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وتابع المسؤول الأميركي: «نحن فخورون جدًا بأن نكون شريكًا مع أهالي سرت والحكومة المحلية لمساعدة المدينة في الوقوف على قدميها».

من جانبه، قال مدير برنامج تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا كريس فيست إن هذا المشروع مهم للغاية لحكومة المملكة المتحدة ضمن جهودنا لدعم ليبيا وضمان تعافيها (..) نحن سعداء جدًا للعمل مع مدينة سرت ومع الحكومة الأميركية كمانح مشترك ومع شريكنا في التنفيذ منظمة العون الدنماركي».

وتابع «أننا نعتقد أن العمل الذي سوف ينتجه هذا المشروع لن يساعد في إنقاذ الأرواح فحسب، بل سوف يمهد الطريق ويسمح للمنظمات الأخرى التي يمكنها العمل على إعادة الخدمات الأساسية والسماح للناس بالعودة إلى وظائفهم ومنازلهم ومدارسهم والحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، وما إلى ذلك».

وكانت السفارة البريطانية لدى ليبيا، وقعت أواخر يوليو الماضي، على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة «الحقول الحرة»، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية.

وأشارت إلى أن بريطانيا ساهمت بمبلغ 76 ألف جنيه إسترليني كجزء من برنامج الحكومة البريطانية لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الحكومة السويسرية قدمت مبلغًا مساويًّا لهذا الرقم، لتمكين «الحقول الحرة» الليبية من تنفيذ أنشطة في مجال التنبيه حول مخاطر الألغام في مناطق غرب ليبيا لزيادة الوعي بهذا الخصوص ولتخفيف احتمال وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين.

وأوضحت السفارة أن المشروع سيركز على مناطق غرب ليبيا التي شهدت نزاعات مسلحة بما فيها صبراتة والزاوية وككلة وورشفاتة والقواليش وغريان وتاورغاء، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطته بالتنسيق مع المركز الليبي للألغام، لضمان أن تنال المناطق الأكثر تضررًا الأولوية في التنفيذ ...

صورة لتوقيع عقد مواصلة مشروع إزالة الألغام في سرت. (السفارة الأميركية في ليبيا)