الحرس البلدي بأجدابيا يحصر عدد أكياس الدقيق المدعوم في المخابز

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 01:52 مساء
الحرس البلدي يحصر عدد أكياس الدقيق المدعم في مخابز أجدابيا. (صورة من الحرس البلدي)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا اليوم الجمعة، قيامه بحصر عدد أكياس الدقيق المدعوم الذي سلمه إلى المخابز في وقت سابق، للتأكد من عدم بيعها خارج الإطار القانوني.

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الجهاز قام بدوريات تفتيشية مفاجئة للتأكد من وصول كميات الدقيق المدعوم إلى المواطنين بالشكل المطلوب والصحيح.

وأضاف أن دوريات الحرس البلدي فرع أجدابيا قامت بالمرور على المخابز للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين في ساعات العمل المحددة، مشيرًا إلى أنه جرى مراقبة وزن رغيف الخبز والنظافة العامة داخل المخبز ونظافة العمالة الأجنبية.

الحرس البلدي يحصر عدد أكياس الدقيق المدعم في مخابز أجدابيا. (صورة من الحرس البلدي)
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