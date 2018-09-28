تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الاعتداء على دار الرعاية للبنات في بنغازي

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف. (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الاعتداء على دار الرعاية الاجتماعية للبنات في مدينة بنغازي.

وحدد القرار في مادته الأولى لجنة التحقيق التي تتكون من «مدير أمن القبة العميد مسعود الكيلاني المغربي - رئيسًا، مدير إدارة الشؤون القانونية العقيد عبد الحميد أبو فيس التواتي - عضوًا، مكتب الوزير النقيب سراج مصطفى الدرسي - عضوًا»

وبحسب المادة الثانية من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، فإن اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة تتولى التحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي في واقعة الاعتداء على دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي.

وللجنة الحق في استدعاء أي عضو هيئة شرطة أو موظف لسماع أقواله، وعليها إحاطة مكتب الوزير بكافة ما تقوم به، وإعداد مذكرة قانونية بنتائج التحقيق، ولها في سبيل إنجاز عملها أن تستعين بما ترى لزوم الاستعانة به.

قرار وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة. (صورة من داخلية الموقتة)