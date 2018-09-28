مجلس الأمن مستعد للتعاون مع «الوفاق» في أزمة تجميد الأصول الليبية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 01:02 مساء
وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، خلال اجتماعه مع السفير أولف سكوغ رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي. (صورة من خارجية الوفاق)

عقد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، اجتماعًا مساء الخميس، مع السفير أولف سكوغ رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا، بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 2011.

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وأعرب رئيس اللجنة عن استعداده للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني في إيجاد حلول لبعض المشاكل التي سببتها العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج.

وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول ليبيا اتهمت بلجيكا بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على الأصول الليبية المجمدة لديها، بموجب قرار أعلنته الأمم المتحدة عقب إطاحة معمر القذافي في 2011.

وركزت اللجنة على التحقق من استمرار مدفوعات الفائدة عن الأصول الليبية إلى حسابات مصرفية تابعة لهيئة الاستثمار الليبية، واعتبرت أن استمرار دفع الفائدة وغيرها من الأرباح المالية غير متوافق مع قرار الأمم المتحدة تجميد الأصول الليبية بالخارج، حسب ما ذكرته جريدة «بوليتيكو» الأميركية.

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