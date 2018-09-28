شكري ولودريان يؤكدان ضرورة وضع خطة لتنفيذ المبادرة الأممية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 12:45 مساء
وزيرا خارجية مصر شكري وفرنسا لودريان. (صورة من الخارجية المصرية)

بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن سامح شكري وزير الخارجية بحث مع نظيره الفرنسي جان لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية وضع خطة لتنفيذ المبادرة الأممية بشأن ليبيا، مؤكداً «ضرورة المعالجة الشاملة للأزمة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وعدم فتح الباب لسيطرة الميليشيات على الوضع بالبلاد».

من جانبه، تطرق الوزير الفرنسي إلى خطورة تطورات الأوضاع في ليبيا، مستعرضاً الاتصالات التي تقوم بها فرنسا في هذا الشأن.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للمستوى المتميز والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين فى شتي المجالات.

ورحب الوزير المصري بالزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون لمصر مطلع 2019 لما تعكسه من رغبة متبادلة فى مزيد من الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية واستمرار التشاور والتنسيقي الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وحول القضايا الإقليمية، قال الناطق باسم الخارجية المصري، إن شكري أشار إلى أهمية توفير كل الدعم لدور الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية في سورية، داعياً لانعقاد لجنة الدستور في أقرب وقت ممكن ومحذراً من مخاطر التسويف وتعليق استئناف المفاوضات، فضلاً عن التأكيد على أهمية إيجاد حل في إدلب يضمن عدم تسرب المقاتلين الإرهابيين أو السماح لهم بممرات خروج آمن إلى سائر دول المنطقة.

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