باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 11:45 صباحا
حقل البوري. (صورة من مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، إتمام حفر بئر نفطي تطويري بنجاح في حقل البوري، باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية في قاع البئر.

وقالت «مؤسسة النفط»، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الإنتاج في البئر بدأ بـ4-52 بالمنصة البحرية رقم 4 التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز يوم 25 سبتمبر 2018، بقدرة إنتاجية تبلغ 1850 برميل في اليوم.

وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع يعد بداية لعهد جديد لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية في الآبار المستهدف حفرها مستقبلاً في حقل البوري، من خلال تطبيق هذه التقنية الحديثة لإنعاش قطاع النفط.

وهنأت المؤسسة الوطنية للنفط، الإدارات الفنية التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، بالإضافة إلى المؤسسة وشركة الحفر الوطنية، على مجهوداتهم المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز.

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