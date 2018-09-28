بعد 23 يومًا من انقطاعها.. عودة الكهرباء إلى منطقتي الكبايرين وبئر التوتة بطرابلس

فنيون يقومون بإصلاح الأعطال في منطقتي الكبايرين وبئر التوتة بمنطقة وادي الربيع بطرابلس. (صورة من شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، عودة التيار الكهربائي إلى منطقتي الكبايرين وبئر التوتة بمنطقة وادي الربيع في طرابلس بعد نحو 23 يومًا من انقطاعها.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، إن الفرق الفتية التابعة لدائرة توزيع قصر بن غشير تمكنت من إصلاح خط الكبايرين وخط الجمرك «بعد عمل شاق وطويل بمنطقة وادي الربيع أمام شركة النهر ومنطقة القبو استمر لساعات متأخرة من الليل».

وأكد البيان عودة التيار الكهربائي إلى مساكن الشركة بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال، موجهًا التحية لكل العاملين بالشركة والمتواجدين في مواقع العمل.

وكانت شركة الكهرباء نشرت أول أمس الأربعاء، صورًا توضح حجم الدمار الذي طال مكونات الشبكة، إثر الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أكد وجود اتفاق مبدئي بين اللواء السابع وكتائب طرابلس، سعى لإنجازه شيوخ وأعيان المصالحة من طرابلس الكبرى وترهونة، ينص على تسليم المواقع إلى القوى المكلفة من المجلس الرئاسي، حسب الترتيبات الأمنية واعتماد اللواء السابع ضمن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد الناطق باسم جهاز الأمن المركزي أبو سليم، مهند معمر، توقف الاشتباكات الدائرة في منطقة طريق المطار، قائلا: «بعد ليلة دامية شهدتها مدينة طرابلس من قصف عشوائي بصواريخ الهاوزر من قبل لواء الصمود، تمكنت كتائب طرابلس من إعادته إلى جسر قصر بن غشير، بعد إعادة السيطرة على معسكر النقلية في منطقة طريق المطار».

فنيون يقومون بإصلاح الأعطال في منطقتي الكبايرين وبئر التوتة بمنطقة وادي الربيع بطرابلس. (صورة من شركة الكهرباء)