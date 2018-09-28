اجتماع بـ«الواحة للنفط» لبحث الصعوبات أمام الشركة في تحقيق مستهدفاتها

اجتماع شركة الواحة للنفط. (صورة من مؤسسة النفط)

عقدت شركة الواحة للنفط، مساء الخميس، اجتماعًا، لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها، إن المختصين بالشركة عرضوا نشاطاتها في مجال السلامة والبيئة والصيانة والمشاريع الرأسمالية والتنموية، ومشاريع تقنية المعلومات، كما تم مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها.

وأضاف البيان، أنه تم التطرق إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2018 وبرامج العمل والميزانيات المقترحة لعام 2019، والسبل الكفيلة بتمكين الشركة من المضي قدمًا في استكمال مشاريعها وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة والشركة.

حضر الاجتماع من المؤسسة صالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع، ونورالدين الشقمان مدير إدارة تطوير الاحتياطي، وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين من إدارات الصيانة والمشاريع وتطوير الاحتياطى والإنتاج والمالية والصحة والسلامة والبيئة والتفتيش والقياس، ومن شركة الواحة للنفط حضر عادل عبازة مدير إدارة المشاريع الرئيسة وبعض من مدراء الإدارات والمختصين.