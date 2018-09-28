اجتماع بـ«الواحة للنفط» لبحث الصعوبات أمام الشركة في تحقيق مستهدفاتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 09:47 صباحا
اجتماع شركة الواحة للنفط. (صورة من مؤسسة النفط)

عقدت شركة الواحة للنفط، مساء الخميس، اجتماعًا، لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها، إن المختصين بالشركة عرضوا نشاطاتها في مجال السلامة والبيئة والصيانة والمشاريع الرأسمالية والتنموية، ومشاريع تقنية المعلومات، كما تم مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها.

وأضاف البيان، أنه تم التطرق إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2018 وبرامج العمل والميزانيات المقترحة لعام 2019، والسبل الكفيلة بتمكين الشركة من المضي قدمًا في استكمال مشاريعها وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة والشركة.

حضر الاجتماع من المؤسسة صالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع، ونورالدين الشقمان مدير إدارة تطوير الاحتياطي، وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين من إدارات الصيانة والمشاريع وتطوير الاحتياطى والإنتاج والمالية والصحة والسلامة والبيئة والتفتيش والقياس، ومن شركة الواحة للنفط حضر عادل عبازة مدير إدارة المشاريع الرئيسة وبعض من مدراء الإدارات والمختصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
سلامة: مجموعات مسلحة مؤيدة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي تقوم بانتهاكات ...
ليبيا
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
السيسي: سياستنا تجاه ليبيا تقوم على دعم إعادة بناء الدولة وتوحيد المؤسسة ...
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
ماكرون: الوضع الراهن في ليبيا يتيح «للمليشيات» التوسع وزعزعة الاستقرار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي