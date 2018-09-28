مجلس الدولة يناقش العراقيل التي تواجه جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 03:03 صباحا

ناقشت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة بحضو عضو لجنة المالية بمجلس النواب الجوانب التي تعرقل عمل اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللجنة التسييرية «قدمت شرحا حول المشاريع المتوقفة وكيفية التغلب على هذه المصاعب، منها مشروع قرجي الاستثماري، وإجراءات الصيانة لمبنى مجمع ذات العماد».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة رأت «ضرورة ترتيب البيت الداخلي للجنة التسيرية والعمل على تذليل الصعاب التي تعرقل تكملة المشاريع المتوقفة والصيانة السريعة واللازمة لبعض المشاريع الاستثمارية، وذلك بلقاء عاجل مع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمصرف الخارجي».

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