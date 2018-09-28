وزير التجارة التونسي: ندرس مشروع النفط الليبي مقابل السلع والمنتجات التونسية

أعلن وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، الخميس، أن بلاده تدرس حاليا امكانية ارساء مشروع «النفط مقابل السلع والمنتجات التونسية»، مشيراً إلى العجز الذي تعانيه تونس في الوقود النفطي بجميع أنواعه، وفقًا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال الباهي خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بتونس إن «تونس تعمل حاليا على تطوير رقم معاملاتها التجارية مع ليبيا التي بلغت سنة 2011 اكثر من 3 مليار دولار خاصة في قطاعات واعدة على غرار قطاع النقل البحري والجوي».

وأضاف: «الشركات التونسية والمتعاملين الاقتصاديين يحظون بالأولوية لدى الليبيين لعوامل متعددة أولها القرب الجغرافي ثم سهولة التواصل ومنسوب الثقة بين النسيجين الاقتصاديين».

وكشف الوزير عمر الباهي أن تونس تتطلع إلى الحصول على «دور متقدم في إعادة إعمار جارتها ليبيا».

ولفت الوزير التونسي إلى أن «الحكومة التونسية والمهتمون بالشأن الاقتصادي يعتبرون أن بلادهم المرشح الأكثر حظا للتعامل اقتصاديا وتجاريا مع ليبيا نظرا للمعرفة الجيدة للشركات التونسية بمتطلبات السوق الليبية».

وأشار الوزير عمر الباهي إلى أن ليبيا وعلى مدى عقود «شكّلت شريكا اقتصاديا متقدما لتونس نظرا لأهمية التبادل التجاري بين البلدين وعدد السياح الليبيين الذين يتدفقون على تونس على مدار السنة سواء لغايات سياحية أو علاجية».

من جانبه اعتبر أمين عام مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري، إن الحضورالغير مسبوق لرجال الاعمال اليبيين في هذا المنتدى دليل قاطع على وجود رغبة في توطيد العلاقات مع المستثمرين التونسيين وخلق مشاريع مشتركة بين الجانبين.

وأشار الجزيري إلى أن حكومة الوفاق الوطني وبعد إعلانها عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ستصدر العديد من القرارات التي ستفتح المجال وفق تعبيره أمام المستثمرين في عدة مجالات دون استثنا ء لاستكمال الفجوات ورفع التحديات لمصلحة كلا البلدين.