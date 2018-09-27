شركة البريقة: مستودع طرابلس النفطي يحتاج إلى إصلاح الأضرار جراء القصف

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن مستودع طرابلس النفطي بطريق المطار سوف جاهز للعمل في أقرب وقت، مشيرة إلى أن إدارة الشركة عاينت الأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للشركة الخميس إن «رئيس لجنة الإدارة بالشركة عماد بن كورة وأعضاء لجنة الإدارة قاموا بزيارة تفقدية إلي مستودع طرابلس النفطي بطريق المطار، للإطلاع علي الأضرار والخسائر».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن مدير عام التشغيل، و رئيس المستودع، ومدير عام الهندسة والشؤون الفنية، ومدير عام التزويد والنقل البحري، ومدير الخدمات العامة، ومنسقي السلامة والإطفاء، قدموا «شروحات وافية لرئيس وأعضاء لجنة الادارة باخر المستجدّات».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس وأعضاء لجنة الادارة قامو بـ«زيارة لبيوت العائلات التي أوت فرق الإطفاء والسلامة طيلة فترة الأحداث، قدّم خلالها الشكر والثناء لهم على ما قدّموه من مساعدة للذين لجؤوا اليهم من فرق السلامة والاطفائيين، ولوطنيتهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد».