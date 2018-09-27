«داخلية الموقتة» تحذر المسافرين عبر طريق قمينس باتجاه المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 10:48 مساء

حذرت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلهم بالسيارات والحافلات واستخدامهم المركبات الآلية عبر طريق قمينس بإتجاه المنطقة الغربية.

ونشر مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي  بيانًا مقتضبًا جاء فيه: «تهيب وزارة الداخلية بالسادة المواطنين مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية ابتداء من طريق قمينس بإتجاه المنطقة الغربية نظرا لسوء الأحوال الجوية ونعدام الرؤية».

وطالبت وزارة الداخلية من «المواطنين بتخفيف حركة السير الا للضرورة القصوى حتى مرور هذه الموجة من أجل سلامتكم جميعا».

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