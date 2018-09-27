وزير المالية المفوض: صرف علاوة الحصة للمعلمين مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري

أصدر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، أسامة حماد، تعليماته بصرف «علاوة الحصة» للمعلمين مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك» لوزارة التعليم.

وقالت وزارة التعليم إن وزير التعليم المفوض، عثمان عبدالجليل، اجتمع مع وزير المالية المفوض أسامة حماد لـ«متابعة إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، كما تناول الاجتماع مناقشة صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم».

ولفتت وزارة التعليم إلى أن الوزير المفوض أسامة حماد «أعطى تعليماته لمديري مكاتب الخدمات المالية بالمناطق بضرورة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي من خلال فتح الحسابات وإتمام الإجراءات كافة المتعلقة به دعمًا للمعلمين ومساهمة من وزارة المالية مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع».