السراج يحدد مهام وتبعية الحرس الرئاسي

حدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مهام الحرس الرئاسي، كما حدد الجهة التابع لها عبر تعديل القرار رقم «136» لسنة 2016.

وأوضح التعديل الذي أجراه السراج، الخميس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أن مهام الحرس الرئاسي هي «تأمين وحراسة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقار إقامتهم، كما سيدافع عن مقر عمل وإقامة رئيس المجلس الرئاسي».

كما سيقوم الحرس الرئاسي بـ«تأمين المطار أثناء مغادرة أو وصول رئيس المجلس الرئاسي، وتأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات والندوات التي يترأسها رئيس الرئاسي أو يحضرها».

بالإضافة إلى «المساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأي مهام أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة».

كما حدد التعديل الذي أصدره السراج بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تبعية الحرس الرئاسي «إداريًا وماليًا إلى رئاسة الأركان العامة».