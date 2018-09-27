الخارجية المصرية تعلن إعادة 78 مصريًا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 08:49 مساء

أعلنت الخارجية المصرية، الخميس، إعادة 78 مصريًا إلى مصر من ليبيا، مشيرة إلى احتجاز ما يقرب من 115 مواطنًا مصريًا لدخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته، الخميس، إن «الوزارة نجحت في إعادة 78 مواطنًا بسلام إلى أرض الوطن من ليبيا».

وأضافت: «الوزارة تلقت إخطارًا من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس باحتجاز 115 مواطنًا مصريًا لدخولهم بشكل غير شرعي إلى البلاد».

وأوضحت الوزارة أنها «قامت على الفور ببذل جهودها لتحديد أماكن المحتجزين، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المصريين إلى أرض الوطن».

وأشارت الخارجية المصرية إلى أنها «ستسير عدة طائرات شارتر من ليبيا للقاهرة، لتسهيل عودة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، وما زالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين في ليبيا».

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