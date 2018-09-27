غسان سلامة يلتقي فوزي العقاب وعبدالسلام نصية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع فوزي العقاب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها في «تويتر» الخميس «التقى الممثل الخاص غسان سلامة، اليوم، عبدالسلام نصية، وفوزي العقاب اللذين كُلفا من طرفي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة».

وأشارت البعثة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة «أعرب عن دعمه القوي التقارب بين المؤسستين، وإلى أي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة».