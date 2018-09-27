ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر الدولار الأميركي ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس، بالسوق الموازية، كما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدينار الليبي.

وصعد الدولار إلى 5 دنانير و11 قرشًا مقارنة بأمس، حيث أقفلت السوق الموازية على 5 دنانير و8 قروش.

كما صعد اليورو إلى 5 دنانير و97 قرشًا مقارنة بأمس، حيث وصل إلى 5 دنانير و95 قرشًا.

أما الجنيه الإسترليني فقد صعد إلى 6 دنانير و55 قرشًا، بينما أقفل على 6 دنانير و50 قرشًا.

وتشهد السوق الموازية حذرًا شديدًا في تعاملات بيع العملات الأجنبية بعد إصدار المجلس الرئاسي قرار فرض رسم بقيمة 183% على مبيعات المصارف من العملة الأجنبية.