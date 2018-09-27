بالصور: قوة حماية مطار معيتيقة تباشر عملها بالمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 06:46 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن قوة حماية مطار معيتيقة هدفها «تأمين منفذ مطار معيتيقة وفق المعايير الدولية»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تباشر الشركات الناقلة رحلاتها مع بداية الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب الخميس «ضمن الترتيبات الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية قام أعضاء من غرفة تأمين العاصمة بجولة أمنية داخل منفذ مطار معيتيقة الدولي».

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجولة تأتي لـ«الوقوف على الاستعدادات التي تقوم بها قوة الحماية وتأمين مطار معيتيقة، والتي باشرت مهامها بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور رقم 1647 لسنة 2018».

يذكر أن حركة الملاحة الجوية توقفت بمطار معيتيقة جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة، حيث جرى نقل جميع الطائرات والرحلات إلى مطار مصراتة.

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