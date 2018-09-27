بريطانيا تقدم مليونًا ونصف المليون جنيه إسترليني لمكافحة المواد المتفجرة بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 06:15 مساء

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا تقديم منحة مالية لتعزيز قدرات مكافحة المواد المتفجرة في مدينة سرت.

وقالت السفارة في تدوينة على صفحتها بموقع «فيسبوك» الخميس «تفخر ‫بريطانيا‬ بتوقيع مشروع 1.5£ مليون لتعزيز قدرات مكافحة المواد المتفجرة في مدينة سرت».

وأشارت السفارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار «مساعدة الناس على العودة إلى منازلهم والمدارس والمؤسسات وإعادة إحياء الخدمات الأساسية».

وتعاني مدينة سرت انتشار الألغام والمخلفات الحربية في مواقع مختلفة، فيما تحتاج المدينة إلى عمليات مسح وتمشيط، بعد أن يتم توفير المعدات وأجهزة الكشف المطلوبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
ماكرون: الوضع الراهن في ليبيا يتيح «للمليشيات» التوسع وزعزعة الاستقرار
ليبيا
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على تأثير المطبات الصناعية على سيارتك